Négociations fédérales: gare à la facture

Alors que la formation d'un nouveau gouvernement fédéral est plus proche que jamais, tous les partis ont d'excellentes idées pour délier les cordons de la bourse. Mais on ne peut pas dépenser sans compter.

Avanti ! Le président du CD&V Joachim Coens a dégrippé la machine politique en acceptant de négocier un gouvernement sans la N-VA, ce qu’il refusait de faire depuis plus d’un an. Le train Vivaldi - une coalition hétéroclite rassemblant socialistes, libéraux, verts et démocrates-chrétiens - est sur les rails. Mais il reste encore de nombreux obstacles avant qu’il n’arrive à destination.