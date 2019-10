Nethys: cinq minutes de courage

Nethys et ses questions pendantes

Elio Di Rupo préparait-il son coup sur Nethys, contre les Liégeois, de longue date? Sans les nombreuses révélations des médias, réel pouvoir dans ce dossier, le nouveau gouvernement wallon aurait-il bougé? Personne ne saura jamais ce qui a réellement créé l’étincelle dans la pièce qui se joue en ce moment. Un seul constat: en moins de temps qu’il ne le faut pour l’écrire, l’équipe des vieux sages (Levaux, Hanssen, Thiry) mandatés par le politique pour régler une fois pour toutes le dossier Nethys a démêlé bien plus de nœuds que tout qui, jusqu’ici, s’était penché sur la bombe.

Quelques jours de courage ont suffi pour faire partir Stéphane Moreau et ses plus proches, trouver un CEO ad interim de renom et dégoupiller, sans dégâts, le cas des ventes d’Elicio et Win. Mercredi soir, François Fornieri et Ardentia ont donc amicalement renoncé à mettre la main sur des actifs vendus dans les conditions que nous connaissons.

Sans une solution de sang-froid sur VOO et ses emplois, l’épilogue de l’affaire Nethys restera dramatique.

Reste les cadavres dans les placards. Avec combien de millions d’euros, Moreau et l’ex-management de Nethys sont-ils partis? Cette question, personne ne sait précisément y répondre pour l’instant. C’est dingue et c’est explosif car, même si le montage s’avère un jour légal, on parle d’argent public. Rappelons-le!

Subsiste surtout le risque d’une vraie déflagration humaine avec VOO. Plus de 1.000 emplois dont l’avenir est suspendu à un deal passé avec les Américains de Providence qui, eux, pour le coup, ne renonceront pas. Plus de 1.000 emplois dépendants d’un business jusqu’ici non bénéficiaire. Un business aujourd’hui détaché des anciennes machines à cash du groupe (Resa, en l’occurence). Un business qui nécessite de lourds investissements; il suffit de penser à l’arrivée de la 5G. Un business qui ne survivra pas à une guerre juridique larvée.