Nethys, otage de Moreau?

L’avenir de Nethys et de Stéphane Moreau

Après la séquence politique qui a vu défiler un rapport d’une commission parlementaire et les mesures du gouvernement wallon visant à ramener de la gouvernance au sein de l’intercommunale liégeoise, l’heure de vérité se rapproche pour Nethys et son management. Une perspective qui n’est pas sans danger pour le gouvernement!

Aborder la question de l’avenir de Stéphane Moreau, c’est ranimer une guerre des tranchées.

Sur le plan industriel, le consultant McKinsey vient de remettre une série de scénarios sur l’avenir du groupe. Toutes les alternatives sont abordées. Le consultant n’évite pas par exemple d’évoquer la vente d’actifs comme le pôle des assurances ou l’activité VOO. Chaque cas de figure comporte des dangers que les actionnaires communaux et provinciaux vont devoir soupeser.

Il était sans doute temps que les actionnaires publics aient cette introspection sur l’avenir de leur groupe quand on voit ses dérives. Si beaucoup vantent ses réussites financières et industrielles, appartient-il à une intercommunale d’investir au nom de ses communes dans des moyens de production d’énergie à l’étranger ou dans un groupe de presse dans le sud de la France? Le portail internet des pouvoirs locaux dit ceci: une intercommunale, c’est une association d’au moins deux communes qui décident de gérer ensemble une matière d’intérêt communal. On en est loin!

À côté des choix industriels, il va falloir régler la question du management. Pour le gouvernement, Stéphane Moreau & Cie doivent partir. Mais à côté du coût financier qu’impliquera un licenciement collectif, jusqu’à quel prix le monde politique namurois veut-il aller? Car aborder la question de l’avenir de Stéphane Moreau, c’est ranimer une guerre de tranchées entre un gouvernement wallon qui s’apprête à envoyer un commissaire spécial chez Nethys afin de faire le ménage et un monde politique liégeois largement acquis à la cause de Stéphane Moreau. Sans parler des reproches que l’exécutif wallon essuiera si d’aventure les changements stratégiques chez Nethys tournent au fiasco après que le patron a été débarqué!

Le plus simple serait évidemment que Stéphane Moreau parte de son plein gré.