Nos trésors à l'abandon

Ne tournons pas autour du pot: la politique scientifique fédérale est une catastrophe. Que ce soit les grands musées (Beaux-Arts, Sciences naturelles, etc.) ou les établissements scientifiques (Observatoire, Bibliothèque royale, etc.), le constat est sans appel. Diminution sauvage des dotations, directions ad interim depuis des années, recours massifs à des bénévoles pour pallier le manque structurel de main-d’œuvre, les griefs sont nombreux. Cerise sur ce gâteau pourri: Belspo, la structure faîtière, est acéphale depuis mars 2018, après la décision du Conseil d’État de recaler la nomination de René Delcourt comme président de l’institution, trois ans après l’éviction spectaculaire et controversée de son prédécesseur Philippe Mettens. Et on ne parle pas des infiltrations dans les toits de nos musées. La politique scientifique fédérale ressemble à un gros bas de laine rapiécé, incapable de subvenir aux besoins vitaux de son propriétaire.