Notification de mise à jour

Des chercheurs de l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ont fait le calcul: tenir l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est réalisable sans avoir à utiliser de technologies aussi controversées qu’incertaines que le captage et le stockage de carbone (CCS). Dans une étude publiée dans la revue Nature Energy ce lundi, ils estiment que la clé pour atteindre l’objectif fixé par l’Accord de Paris ne réside pas tant dans la production que dans l’utilisation finale de l’énergie: en consommer mieux, c’est en consommer moins.

Pas de miracle dans la recette: les ingrédients sont connus. Un savant mélange d’économie circulaire et d’économie de partage, notamment. En finir avec la voiture individuelle pour lui préférer les flottes de véhicules électriques de "car-sharing", par exemple – à elles seules, elles pourraient réduire la demande d’énergie pour le transport de 60% d’ici 2050. Des standards ambitieux de performance énergétique des bâtiments peuvent réduire la demande de chauffage et de climatisation à travers le monde de 75%. Et en mangeant moins de viande rouge, l’humanité pourrait, d’ici la moitié du siècle, augmenter la couverture de forêts – puits carbone et viviers de biodiversité – d’une surface équivalente à celle du Maroc. Au total, estiment les chercheurs de l’IIASA, on pourrait ainsi ramener la consommation d’énergie finale à 245 milliards de milliards de joules (EJ) en 2050 – soit environ 40% de moins qu’aujourd’hui.