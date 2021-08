Notre législation n'est plus adaptée aux nouveaux risques

"Nous devons repenser notre modèle pour l'avenir. On le constate aujourd'hui: notre législation n'est plus adaptée ." Ce cri du cœur vient de Philippe Lallemand, patron d'Ethias. L'assureur liégeois a le nez sur les inondations historiques qui ont touché sa région. Sa facture est salée: les dommages de ses affiliés vont s'élever à 250 millions d'euros . Cet appel à changer la législation, le CEO d'Ageas, Hans De Cuyper, le lançait également mercredi dans nos colonnes. Sa division AG Insurance est aussi fortement touchée: elle devra couvrir pour 400 millions d'euros de dégâts .

Voilà pour les états d'âme. Les chiffres, eux, restent pour l'instant théoriques. Assureurs et Région wallonne ont trouvé jeudi un accord, les premiers s'engageant à couvrir, ensemble, pour 590 millions sur le 1,3 à 1,7 milliard d'euros de dommages au total. À charge des pouvoirs publics de débourser le reste. L'enveloppe couverte par le privé est certes près de deux fois supérieure aux limites initiales prévues par la loi , mais il nous revient que la chancellerie wallonne aurait voulu une répartition plus équitable .

Inutile ici de gloser sur les débats qui ont dû peser en coulisse sur les négociations. La loi est la loi, et les assureurs peuvent se targuer d'avoir pris une part supplémentaire sur leurs épaules alors que rien ne les y obligeait. Mais leur appel, lui, est bien légitime et mérite qu'on s'y attarde: oui, il faut fondamentalement changer la législation. Et pour ce faire, autorités et métiers d'assurance doivent se concerter sur le long terme pour adapter leurs réponses respectives aux accidents de la vie.