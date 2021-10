Notre stratégie énergétique vaut plus qu’un rapport

En sortant un rapport à quelques encablures d’une décision stratégique sur notre sortie du nucléaire, le Conseil supérieur de la Santé a semé une véritable pagaille dans le monde politique. L’importance hautement stratégique de la décision mérite qu’on recentralise le débat.

Un pavé dans la marre. 140 pages racontant par le menu l’impact potentiel du nucléaire sur la vie des citoyens. C’est du lourd et ça a bien éclaboussé. Problème des déchets nucléaires, risques d’accident majeur, développements technologiques hasardeux et lointains, le Conseil supérieur de la Santé va jusqu’à imaginer un scénario d’attaque atomique sur notre territoire pour nous montrer combien jouer avec le noyau est dangereux. Les auteurs (moins les trois démissionnaires du centre SCK-CEN qui ont refusé de signer le rapport) égratignent au passage l’un de nos fleurons technologiques : le réacteur de recherche Myrrha. Un réacteur qui nous aidera pourtant à réduire drastiquement la radiotoxicité de la partie la plus problématique du combustible nucléaire. Et pour lequel la Belgique affiche une réputation d’excellence mondiale.

Sortir ledit rapport à la veille d’une décision majeure sur l’avenir énergétique du pays ne pouvait qu’émouvoir nos édiles qui s’invectivent déjà de part et d’autre d’une ligne de fracture aussi explosive que la fission nucléaire elle-même.

Nulle intention ici de minimiser les préoccupations des auteurs. Elles forment l’alpha et l’oméga d’une crainte légitime de la population vis-à-vis d’une technologie qui a déjà montré sous d’autres latitudes son potentiel dévastateur. Mais le moment de la publication pose question. Sortir ledit rapport à la veille d’une décision majeure sur l’avenir énergétique du pays ne pouvait qu’émouvoir nos édiles qui s’invectivent déjà de part et d’autre d’une ligne de fracture aussi explosive que la fission nucléaire elle-même. Et ce, depuis 18 ans déjà. En fin de semaine, le gouvernement fédéral commencera à évaluer la nécessité de conserver deux des sept réacteurs que compte la Belgique. Avec comme question cardinale: les constructions prévues de centrales au gaz suffiront-elles pour assurer la transition énergétique du pays? Spoiler: les discussions seront animées.

L’occasion de revenir sur le débat central que nous n’aurions jamais dû quitter : les nouvelles centrales au gaz nous permettront-elles d’assurer un approvisionnement suffisant d’électricité et ce, à un prix viable pour nos citoyens et notre économie?