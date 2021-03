Nous avons besoin d’un vrai gouvernement, pas d’un simulacre

Un climat toxique, de type préélectoral, s’est installé et freine le gouvernement fédéral, quand il ne le paralyse pas. Cela ne peut plus durer.

Un président de parti peut-il critiquer l’action du gouvernement auquel sa formation participe? Bien sûr que oui. Celui ou celle qui préside un parti représente une ligne politique, avec ses priorités, son centre de gravité. Il ou elle conserve sa liberté de pensée et d’expression, encore heureux !

Dans le même temps, celui ou celle qui engage son parti dans une majorité gouvernementale a aussi la responsabilité de la faire fonctionner efficacement. Or, ce n’est pas du tout ce qui se passe avec la Vivaldi au fédéral.

Quand le coprésident d’Ecolo admet publiquement qu’il ne respecte plus la règle limitant à une personne les contacts rapprochés, il sape l’action du gouvernement dont son parti est une composante, lequel gouvernement ne sait plus comment relancer la discipline sanitaire parmi la population.

Quand le président du Parti socialiste soutient à 200% l’appel syndical à la grève (ce lundi), il sape l’action du gouvernement dont son parti est une composante, lequel gouvernement ne sait plus comment débloquer la concertation sociale.

Quand le président du Mouvement réformateur critique le nouveau tour de vis sanitaire décidé par le comité de concertation, il sape l’action du gouvernement dont son parti est une composante, lequel gouvernement ne sait plus comment s’accorder sur les mesures à prendre.

L’opposition n’a même plus besoin de critiquer la majorité, celle-ci s’en charge elle-même...

Chacun dit ce qu’il pense devoir dire, chacun a ses raisons et assume. OK mais, à la longue, ces remises en cause forment une critique permanente de l’action gouvernementale. L’opposition n’a même plus besoin de critiquer la majorité, celle-ci s’en charge elle-même...

Les promesses des débuts, celles qui annonçaient un travail efficace et en bonne intelligence, semblent s’être envolées. On savait depuis le démarrage que le paquebot Vivaldi serait bien compliqué à manœuvrer, vu le nombre et la diversité des partis à bord. Mais on espérait qu’avec la pandémie, cas de force majeure, ils laisseraient leurs divergences au vestiaire et uniraient leurs forces pour combattre ensemble le fléau.

Cette histoire-là ne se vérifie pas. Au contraire, un climat toxique, de type préélectoral, s’est installé et freine le gouvernement, quand il ne le paralyse pas. Cela ne peut plus durer.