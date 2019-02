Nous sommes tous Juifs

Pour en finir avec l’antisémitisme

Au mémorial de Yad Vashem sur la Shoah, une aile répertorie la propagande qui, au cours de deux millénaires, a conditionné les Occidentaux à l’antisémitisme. On y voit comment les Juifs furent expulsés d’Israël par les Romains parce qu’ils se révoltaient, haïs des Chrétiens car ils refusaient de se convertir, massacrés lors des croisades parce qu’ils incarnaient l’assassin du Christ. Ils furent jugés responsables de la crise des années 30 par Hitler, Mussolini, des Américains comme John Ford et Staline en URSS. Avant que les Nazis finissent par gazer et brûler six millions d’entre eux. Un tiers du peuple juif.

On le pensait disparu depuis lors. Mais l’antisémitisme, gravé au fer rouge dans l’inconscient occidental, resurgit. L’antisémite s’exprime aujourd’hui sous couvert de théories du complot véhiculées sur les réseaux sociaux, au sein de groupes déstructurés comme les gilets jaunes. Samedi, on le voyait beugler contre Alain Finkielkraut. Mardi, on découvrait 80 tombes juives saccagées en Alsace.

L’antisémite contemporain défend les opprimés d’un soi-disant complot juif qui gouvernerait le monde.

L’antisémite contemporain nie le droit d’Israël à l’existence, comme si les quatorze millions de Juifs survivants à l’holocauste n’avaient pas le droit à une terre. Comme s’il fallait les pourchasser jusque dans leur dernier refuge. L’antisémite contemporain est antisioniste, même si tout antisioniste n’est pas antisémite. Il défend les opprimés d’un soi-disant complot juif qui gouvernerait le monde. Il applaudit les terroristes, comme le Hezbollah, qui ont inscrit la destruction d’Israël dans leur charte.

Quelle est la cause de cette résurgence? Le système éducatif, quand il oublie d’enseigner la Shoah avec intelligence. La Justice laxiste, quand elle tolère qu’un habitant de Flandre arbore des symboles nazis sur sa maison. Le politique, lorsqu’il condamne mollement la haine du Juif pour ne pas se mettre à dos les antisémites.