Nucléaire ou pas, un choix politique

Le résultat du premier tour des enchères destinées à garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays est tombé. Engie va pouvoir construire deux nouvelles centrales au gaz, à Vilvorde et aux Awirs. Les Verts y voient la démonstration que la Belgique peut fermer définitivement son parc nucléaire à l’horizon 2025. Le président du MR, au contraire, estime que ces premiers résultats montrent que cette sortie du nucléaire est trop hasardeuse. «Ce n’est pas une question politique», affirme-t-il. Le Premier ministre Alexander De Croo ne disait pas autre chose mi-octobre à La Libre, mais dans un discours qui défendait lui la sortie du nucléaire. «Pour moi, c’est une décision très rationnelle.»

La situation actuelle démontre, au contraire, que sortir du nucléaire ou pas est un choix éminemment politique . Bien entendu, on aurait pu se trouver dans une situation où la Belgique n’aurait tout simplement pas eu le choix, faute de candidats à la construction de nouvelles capacités de production électriques. Ce n’est pas le cas.

Le gouvernement De Croo doit maintenant arbitrer définitivement entre son plan A – une sortie complète du nucléaire en 2025 – et son plan B – prolonger deux réacteurs. Et aucun logiciel ne permet de compiler les données pour déterminer la décision «rationnelle» qui s’imposerait. Car il s’agit de choisir entre deux scénarios qui présentent chacun des risques et des inconvénients lourds de conséquences.