Il y a forcément une solution , et peu importe si celle-ci amène certaines composantes de la majorité à faire le grand écart. Il y a quelque chose de plus important que la ligne politique de tel ou tel parti. Il y a la responsabilité de l’État . On ne meurt pas en Belgique parce qu’on n’a pas le bon papier.

Il y a matière à débat, oui. Ce débat est souhaitable (quelle politique migratoire voulons-nous?) et d’ailleurs souhaité par la Vivaldi. Il est même prévu. "Afin de garantir la sécurité juridique, d’éviter les incohérences dans la législation relative aux étrangers et d’en améliorer la lisibilité, un nouveau code de l’asile et de la migration sera élaboré après un vaste débat avec les experts et les intervenants", lit-on dans l’accord de gouvernement. Le même accord annonce aussi que "le gouvernement veillera à ce que soient mises en place des procédures simples et rapides, un accueil de qualité et une politique de retour humaine et déterminée."