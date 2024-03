Oser battre les extrémismes sur leur terrain

Rien qu’en 2023, le Vlaams Belang a dépensé 1,7 million d’euros sur Facebook et Instagram, à quasi-équivalence avec le PTB, selon le dernier rapport annuel d’AdLens. C’est dix fois plus que le plus actif des partis traditionnels en Belgique francophone (Les Engagés), qui y déploient rarement plus que des selfies promotionnels. Un chiffre qui compte, quand on sait qu’un internaute sur trois dit "s’informer" via les réseaux sociaux et que la désinformation y est six fois plus lue qu’un fait avéré, et des dizaines de fois plus partagées.