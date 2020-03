Pas de justice fiscale pour l'investisseur

L'exécutif s'apprête à démonter une œuvre que le judiciaire avait patiemment construite. Ces dernières années, la Cour de cassation et les cours d'appel de Bruxelles et Anvers avaient échafaudé une jurisprudence limitant la double taxation des dividendes d'actions françaises . Grâce à ces juridictions, un Belge qui perçoit les dividendes d'actions françaises peut, en principe, déduire de son précompte mobilier belge un forfait d'impôt français. Cette diminution de la charge fiscale semble justifiée : alors que l'Europe prône la libre circulation des capitaux, on comprend mal pourquoi un dividende devrait être taxé deux fois uniquement parce qu'il traverse la frontière franco-belge.

Et pourtant, alors que la justice tissait cette solution satisfaisante pour les actionnaires belges, les gouvernements français et belge ont manœuvré en coulisse pour défaire cette interprétation avantageuse de l'actuelle convention fiscale liant les deux États. À l'occasion de la renégociation de ce traité, Paris et Bruxelles ont purement et simplement supprimé la base légale qui permettait à la justice belge de réduire la double imposition des dividendes français.