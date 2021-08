Pas de place pour le communautaire après les inondations

La Wallonie devra débriefer à fond et sans détour sa gestion de la crise provoquée par les inondations. Mais face à une catastrophe d'une telle ampleur, les critiques et sous-entendus venus de Flandre sont indécents. Que chacun prenne ses responsabilités et sa part du boulot!

Ces derniers jours, une certaine Flandre trouve à critiquer sur ces Wallons dépeints comme incapables de gérer la crise née des inondations meurtrières de juillet. On n'a pas encore fini de compter les morts que, déjà, on bascule dans la plus détestable polémique communautaire.

Comme toujours ou presque, comme pour tout ou presque, la tentation est trop forte chez certains de creuser la faille entre Nord et Sud du pays, avec ce sous-entendu que la Flandre aurait fait mieux si elle avait été à la manœuvre. Au surlendemain d'un drame qui a tué plus de quarante fois, c'est d'une indécence inouïe.

Face à une telle catastrophe, on active toutes les capacités nationales. Le Premier ministre serait-il parti se reposer en Italie si les inondations avaient surtout meurtri la Flandre?

Il est vrai que de lourdes questions se posent sur la manière dont les autorités du Sud du pays ont géré la situation, avant, pendant et après. Commission d'enquête ou pas, il sera indispensable de débriefer scrupuleusement ce qui s'est passé, de pointer sans détour les manquements. Il s'agira d'améliorer tout ce qui doit l'être et de rendre la prévention et la gestion de crise plus efficaces. Il y a du boulot.

Par ailleurs, on l'a déjà dit ici et on y insiste, pour relancer la Wallonie après cette terrible séquence, il sera nécessaire de mobiliser au maximum les énergies wallonnes, qu'elles soient publiques ou privées, en faisant fi des chapelles traditionnelles, pour faire de la reconstruction qui s'impose une projection volontaire et forte dans le futur. Détermination et ambition sont indispensables pour être à la hauteur des enjeux. Il y a du boulot.