Passer de la parole aux lois sur la taxe des véhicules

La Wallonie et la Région bruxelloise promettent qu’elles vont taxer les voitures en fonction de leur pollution. On a envie de dire: enfin! Taxer les véhicules sur la base de leur puissance est d’un anachronisme consternant. Alors que les scientifiques de la planète entière ont depuis longtemps tiré la sonnette d’alarme, les Régions vont se réveiller. Le critère premier dans la taxe des voitures doit être la pollution des véhicules, qu’elle soit faite de CO2 ou de particules fines. Taxer l’usage de façon intelligente, comme le veut Bruxelles, n’est certainement pas une mauvaise idée.

Taxer les voitures en fonction de leur puissance et non de leur pollution est d’un anachronisme consternant.

Le timing semble aujourd’hui parfait. Les ministres bruxellois et wallons sont des écologistes. Les accords des gouvernements des deux Régions ont acté l’urgence climatique. Il n’y a plus d’échappatoire. On veut bien entendre qu’élaborer une refonte des taxes automobiles prend du temps, mais il faudrait néanmoins aller vite. Car on a déjà assez entendu et attendu que l’on allait tout changer.