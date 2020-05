Pick your battles

D’aucuns diront que ceci n’est encore qu’un départ. Qu’il faudra produire et commercialiser à grande échelle pour que le succès s’avère réel et tangible. Les chiffres restent ceux qui sont : argenx et son potentiel pèsent aujourd’hui 8 milliards d’euros. Ils en font la 8e plus grosse capitalisation du Bel 20. C’est plus que Solvay (7,2 milliards), plus que Colruyt (7,2), plus que Proximus (6,5).