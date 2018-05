Plastique, prière de ne pas jeter

Les fancy-fairs et autres fêtes de quartier ou d’anniversaire ne seront plus jamais les mêmes. La Commission européenne a proposé lundi d’interdire purement et simplement la vente de certains des objets en plastique les plus communs. Assiettes, couverts, pailles, tiges à ballons… Finis aussi les cotons-tiges de plastique qui semblent garnir nos salles de bain depuis toujours. Les rois des polymères synthétiques – qui ne produisent pas ces pacotilles par chez nous – tombent de leur piédestal, ouvrant la voie aux pionniers des alternatives.