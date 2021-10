Plus d'excuse pour s'attaquer aux embouteillages

Les données disponibles n'offrent pas encore un tableau limpide de la situation. Si Bruxelles Mobilité estime que le volume de trafic dans les tunnels de la capitale est 6% plus bas qu'en septembre 2019 , TomTom constate cependant 2 à 7% de congestion en plus en Région bruxelloise. Pas d'unanimité statistique, mais un ressenti malgré tout unanime chez ceux qui ont repris le volant à la rentrée: c'est de nouveau l'enfer sur les routes.

Il faudra donc convaincre d'ex-habitués de reprendre les transports collectifs en plus d'attirer de nouveaux adeptes. On le répète depuis longtemps, cela passera par des investissements massifs, de la part de tous les niveaux de pouvoir, pour améliorer la connexion entre la capitale et son hinterland. Et, éventuellement par des mesures plus coercitives et impopulaires telles que la réduction du parking.