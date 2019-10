Pour éviter la pénurie, formons!

Pour tenter de répondre à la demande croissante, des initiatives à la marge des formations classiques émergent sur l’ensemble du territoire. À chacun sa méthode, son public cible et ses résultats. En quelques années le paysage de la formation en compétences digitales est passé d’un désert à une multitude d’oasis semi-connectées entre-elles . Ce qu’il manque maintenant, c’est une impulsion d’en haut qui donne à ce paysage une structure globale, une lisibilité et des financements.

Pour l’instant, les entreprises voraces en profils IT vont directement puiser à la source en finançant ou devenant partenaires des formations comme 19, qui fête sa première année d’existence avec des résultats concrets et intéressants. Les formations sont en fait devenues aussi courtisées que les profils eux-mêmes. Il devient urgent de capitaliser sur les exemples qui fonctionnent en les démultipliant et en faisant la promotion dès le plus jeune âge. Pourquoi ne pas inscrire le digital, la programmation ou la robotique au programme scolaire des secondaires? Pour passer un cap en matière de formation digitale, la Belgique a besoin d’investissements pertinents, d’un changement de mentalité et de parvenir à mesurer les performances des différents programmes en place. Si rien n’est fait, nous aurons gâché un potentiel incroyable qui ne demande pourtant qu’à être formé.