Pour l'honneur des Congolais

La République démocratique du Congo retient son souffle. Pour la première fois depuis son histoire, elle vit une transition démocratique au lieu d’une prise du pouvoir par la force des armes et le sang de la répression. Corseté par des dictatures au service de leurs intérêts égoïstes et de puissances étrangères, le Congo meurt depuis sa naissance sur un tas de richesses minérales. Ses habitants vivent avec un salaire moyen d’un à deux euros par jour, certains sont soumis à des massacres quotidiens. Cette transition fait sentir aux Congolais l’espoir de jours meilleurs, promis par un suffrage où ils ont eu leur mot à dire et la promesse de décisions servant enfin leurs intérêts.