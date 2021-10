Pour la Vivaldi, tout reste à faire

"Si nous voulons sortir plus forts de la crise, il en faut plus. Nous ne devons pas seulement nous redresser, notre économie doit également continuer à innover, devenir plus numérique et plus durable. Et plus de personnes – toutes les personnes – doivent ressentir ce progrès. C'est le moment pour de nouveaux investissements, pour des réformes et, surtout, pour de l'ambition." On ne peut qu’applaudir à cette déclaration prononcée ce mardi par Alexander De Croo à la Chambre. Hélas, entre ce bel objectif affiché par le Premier ministre et la réalité des mesures décidées par son gouvernement, il y a un décalage assez net.