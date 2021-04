Pour la relance, des réformes structurelles restent nécessaires

Pour autant, il présente aussi quelques faiblesses. C’est déjà certes un petit exploit de faire collaborer les différentes couches institutionnelles de notre pays. Mais il ne s’agit tout de même que d’une addition de projets spécifiques à chaque entité et pas un plan véritablement "national" et intégré. Ensuite, il n’évite pas toujours le "saupoudrage" en voulant donner un petit peu à chacun pour contenter tout le monde. C’est particulièrement vrai pour les parties wallonne et bruxelloise du plan. On aurait aimé un peu plus de sélectivité, en misant sur des projets plus structurants, avec davantage d’impact, et également des effets plus rapides. Enfin, on peine parfois à déceler l’effet de levier, c’est-à-dire cette capacité à alimenter un cercle économiquement vertueux et porteur pour l’avenir. Un plan de relance ne doit pas être seulement un plan de dépenses.