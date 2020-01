Pour qu'après Nethys, les choses changent vraiment

"Change that matters", le changement qui compte. C’est la devise du géant du conseil McKinsey. 10 milliards de dollars de revenus, 30.000 collègues répartis dans 130 villes dans le monde, c’est une véritable machine de guerre. Et lorsque ces conseillers débarquent dans vos bureaux, ils sont effectivement là pour que ça change et que ça compte. Âmes sensibles s’abstenir.