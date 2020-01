Pour que le tout à l'électrique ne tourne pas au fiasco

Les politiques ont compris le message, simple en apparence: instaurer un moratoire sur les moteurs thermiques, et laisser les constructeurs automobiles nous abreuver d’électrons. Du coup, les Régions ferment progressivement leurs portes aux véhicules honnis, avec 2030 comme date butoir pour Bruxelles et la Région wallonne. Voilà pour le bâton. La carotte, on la trouvera dans la fiscalité, et même dans les taux bancaires, qui pénalisent diesel et essence au profit de l’électrique. Et au passage, tant pis pour les propriétaires qui voient le prix de leur voiture se casser la figure. On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.