Pour quoi aller manifester à l'automne?

Après la canicule de l’été, l’automne social, lui, s’annonce à peine moins torride. Le président de la FGTB a annoncé la couleur: " Je vais pourrir la campagne électorale de ce gouvernement ." Les syndicats dénoncent la remise en cause de la liaison des salaires à l’ancienneté, la suppression des congés maladie non utilisés des fonctionnaires, ou encore la dégressivité accrue du chômage . Faut-il descendre dans la rue pour cela?

Faire abstraction de l’ancienneté pour le calcul des salaires serait une véritable révolution. Le Conseil central de l’économie a été mandaté pour se pencher sur la question et il coulera encore de l’eau sous les ponts avant d’y arriver .

Manifester pour permettre aux agents publics de pouvoir accumuler des jours de congé maladie non utilisés, c’est prendre le risque de s’aliéner une opinion publique qui supporte de moins en moins les privilèges corporatistes . Le gouvernement aurait d’ailleurs pu aller plus loin encore en mettant sur la table la péréquation des pensions publiques ou le principe des nominations.

Quant à la dégressivité accrue des allocations de chômage, deux nuances s’imposent. Primo, le chômage augmentera en début de période, ce qui est logique pour un dispositif qui se veut une assurance (et non une rente…). Deuxièmement, il n’est pas question de limiter dans le temps les allocations de chômage, ce que souhaitent pourtant N-VA et Open Vld. Vouloir jeter des milliers de gens dans la précarité est sans doute une accusation exagérée.