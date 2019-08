Pour un autre "wir schaffen das!"

Les chiffres de croissance ont montré cette semaine que l’économie allemande marquait à nouveau le pas. Une alerte qui nous rappelle que la locomotive de la zone euro avait déjà échappé de justesse à une récession à la fin de l’année passée et que le rebond du premier trimestre 2019 n’en était qu’une parenthèse . L’Allemagne ne pourra pas compter sur ses investisseurs: leur moral, chiffré par l’indice ZEW, est tombé au plus bas depuis décembre 2011. Tout comme celui des politiciens allemands, plongés dans une torpeur anémique: les années fastes sont finies, déclarait en début d’année le ministre des Finances, Olaf Scholz.

Le monde a un autre visage qu’il y a dix ans. Et l’Allemagne l’apprend à ses dépens. Aussi faut-il qu’elle invente rapidement un autre paradigme économique, en investissant dans sa consommation intérieure grâce aux fruits de cette rigueur qui lui a épargné les soubresauts de la dernière décennie. Notre voisine a ces moyens que la Belgique, également exportatrice, n’a plus depuis belle lurette. En développant un plan d’investissements structurant, durable, intégré, l’Allemagne retrouverait un élan économique salvateur et cette adhésion citoyenne qui lui manque cruellement. L’aigle reprendrait enfin de l’altitude, et entraînerait dans son sillage tous les pays de la zone euro. Avec, comme glatissement, un autre "wir schaffen das!".