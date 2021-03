Pour une Europe plus ambitieuse

Deux programmes européens, InvestEU et EU4Health, adoptés par le Parlement européen, démontrent une volonté très forte de sortir de la crise par le haut. Mais l'ambition reste insuffisante.

La pandémie de Covid-19 a révélé l'impréparation de l'Union européenne face aux crises sanitaires. Le projet européen, bâti sur l'intégration économique, a ignoré des années durant la mise en commun des politiques de santé. En quelques semaines, un virus, tel un grain de sable dans la machine, a mis à terre l'économie européenne, rappelant que l'on ne pouvait prétendre gouverner l'Europe en la réduisant à un marché.

Peu à peu, l'Union européenne tire les leçons de cette crise. Deux programmes adoptés mardi par le Parlement européen démontrent une volonté très forte de sortir de l'impasse par le haut. InvestEU, le successeur du plan Juncker, devrait générer en sept ans des investissements de 400 milliards d'euros pour les PME, mises en difficulté pas la crise.

Contrairement au plan de relance de 750 milliards d'euros, adopté l'été dernier par les Vingt-Sept et constitué de prêts et de subventions, InvestEU mobilise 26 milliards à titre de garantie pour soutenir des investissements publics et privés dans des projets à risques. L'effet de levier a été démontré par cinq années de mise en œuvre du plan Juncker, qui a permis de dégager 500 milliards d'investissements au profit de 4,4 millions de PME.

InvestEU est porteur d'espoir. Mais c'est insuffisant. La Commission et le Parlement auraient souhaité un effort conséquent, d'au moins 45 milliards d'euros de fonds de base. Les 27 États européens ont préféré miser sur des subventions massives, plus facile à vendre par les autorités nationales et locales sur le terrain politique.

Le deuxième programme, EU4Health, jette les base d'une Europe de la santé. Le projet consacre enfin l'idée de stocks européens de produits et d'équipements d'urgence. Il enracine aussi le concept de prévention et de promotion de la santé en Europe. Mais avec un budget de 5 milliards d'euros, les bases restent ténues. C'est, à nouveau, insuffisant. Les Vingt-Sept, rivés sur leur politique nationale, auraient pu montrer plus d'ambition.

Au plus fort de la crise, les Vingt-Sept auraient pu construire une politique européenne de la santé intégrée et digne de ce nom. Encourager l'émergence de champions pharmaceutiques européens dont la recherche ne s'échappe pas, et dont la production n'est pas délocalisée. Une Europe capable de produire un vaccin par elle-même en cas de pandémie, ce que d'autres grandes puissances, la Chine et la Russie, sont parvenues à réaliser.