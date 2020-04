Pour une nouvelle éthique de la responsabilité

La Belgique entre dans une nouvelle phase de gestion de la crise, celle d’un déconfinement progressif à partir du 4 mai. Mais elle ne signifie ni que l’épidémie est terminée ni qu’elle n’est plus dangereuse. Ce n’est pas un retour à la normale, à la vie d’avant. Nous allons devoir cohabiter de longs mois encore avec le coronavirus, avec toutes les inquiétudes et les incertitudes que cette pandémie génère. Dans ce contexte, notre mode de vie devra s’adapter en permanence , tant sur le plan professionnel que privé. La meilleure stratégie est d’adopter des mesures flexibles, en favorisant celles qui ont l’impact le plus positif sur l’économie, l’emploi, la société… avec un minimum de risques sanitaires.

Santé et économie vont de pair. Il n’y a pas à choisir. Le déconfinement graduel annoncé par Sophie Wilmès au terme d’un nouveau Conseil national de sécurité (CNS) était une nécessité absolue . Entreprises et citoyens avaient besoin de perspectives et d’oxygène. Ce lent redémarrage est un risque calculé , un impératif pour préserver notre prospérité.

Pour réussir cette opération de déconfinement périlleuse, il faut un plan cohérent et une communication claire. Le CNS en a dessiné les contours. L’ensemble apparaît prudent, pragmatique et constructif, même s’il reste encore beaucoup de détails à affiner et de nombreuses questions en suspens, par exemple sur la réouverture des commerces de détail. De nos gouvernements, on attend dans les prochaines semaines une vigilance, une efficacité accrue – en particulier sur la disponibilité toujours problématique des masques et des tests de dépistage – et un soutien durable à nos entreprises et à leurs travailleurs ainsi qu’au personnel soignant et aux victimes de la crise.