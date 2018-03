Dans la phrase suivante, vous lirez pourquoi Umicore n’installera pas sa prochaine usine de batteries rechargeables et le demi-milliard d’euros qui l’accompagne dans la campagne du Plat Pays qui est le nôtre. "Du personnel qualitatif, des coûts compétitifs, un usage durable de l’énergie, l’aspect logistique et la rapidité pour obtenir les permis." Tels sont les éléments que Marc Grynberg, le patron du spécialiste en matériaux de la rue du Marais, en plein cœur de Bruxelles, compte examiner pour choisir le lieu d’installation de sa future fabrique quelque part "en Europe".

Relisons calmement. "Du personnel qualitatif." Non que la Belgique n’en ait pas mais les entreprises belges ont de plus en plus de mal à en trouver. À tel point que certaines, faute de dénicher les perles locales, s’envolent ailleurs. "Des coûts compétitifs." Le gouvernement fait des efforts: réforme de l’impôt des sociétés, tax shift (eke). "Un usage durable de l’énergie." Prière de ne pas rire. Quinze ans que les exécutifs successifs annoncent la fin du nucléaire. Qui n’est pas prêt de s’éteindre. "L’aspect logistique." Là, on est champion. "La rapidité pour obtenir les permis." Désolé, cette fois, difficile de ne pas rire… Umicore ne choisira pas la Belgique. CQFD.