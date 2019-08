Priorité à la Flandre

On se réjouit d’abord de voir le Vlaams Belang être écarté de cet exécutif. Enfin! L’idée de voir un parti populiste et xénophobe au pouvoir en Flandre était insupportable. Une coalition N-VA/Vlaams Belang était du reste arithmétiquement impossible. Mais la séquence laisse de l’amertume et des traces. Bart De Wever a discuté durant de longues semaines avec Tom Van Grieken. Si la manœuvre n’était pas dénuée d’arrière-pensée électorale, elle a contribué à conférer davantage de respectabilité et de normalité au Vlaams Belang. Et l’ébauche de programme du futur gouvernement flamand recèle de forts accents identitaires – des références à la "nation flamande" par exemple – que le Belang ne renierait pas.