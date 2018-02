Productifs, avions et prisons?

Bien entendu, il est trop tôt pour se forger une opinion définitive sur l’impact qu’auront ces futurs investissements. Pour l’heure, seuls les projets portés par le Fédéral ont été dévoilés, pour 1,73 milliard – on attend encore de voir ce que contient la liste à 7,3 milliards déposée par les entités fédérées. Et il faudra attendre juin 2018 et les recommandations du comité de pilotage pour voir de quel bois se chauffe réellement ce pacte.

Ce qui est plus troublant, c’est la présence de centres fermés ou de prisons dans la liste fédérale. Sans oublier l’achat d’armes, qu’il s’agisse de frégates ou du successeur du F-16. Entendons-nous bien. Foi de comptabilité macroéconomique, la construction d’une prison relève bien de l’investissement. Exprimé avec un brin de cynisme: couler du béton fait tourner l’économie. On peut toutefois s’interroger s’il n’y a pas là confusion (volontaire?) entre investissement et investissement productif. Et souligner que le développement d’infrastructures de transport bénéficiera nettement plus au potentiel de croissance de l’économie belge que l’érection de lieux d’enfermement ou l’acquisition d’avions de chasse. Il n’est pas trop tard pour corriger le tir.