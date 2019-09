Profit et impact

L'éditorial de François Bailly, rédacteur en chef

"Capitalism. Time to reset. Business must make a profit but should serve a purpose too." Il y a quelques jours, Le Financial Times a secoué ses lecteurs et tous les salons feutrés de la finance anglo-saxonne en divulguant le nouveau mantra de sa ligne éditoriale. Cette campagne de marque, la première depuis la crise financière, brise ses propres codes.

Promouvoir un objectif d’entreprise plus fort, encourager nos entrepreneurs à déceler des opportunités dans la nouvelle norme, réinitialiser une logique économique centrée uniquement sur la recherche du gain à tout prix.

Ce discours, individuellement, de plus en plus de patrons l’adoptent. Il est porteur car il est au cœur des attentes des générations nouvelles. Il faut lire Jacques Crahay dans son costume de président de l’Union wallonne des entreprises quand il parle, ce week-end, des Y et des Z "qui ne veulent pas d’une voiture de fonction" (ce qui reste à prouver), mais "veulent travailler à quelque chose qui a du sens pour elles". Ce qui est, ici, sûr à 100%.

Faire des profits tout en ayant de l’impact. Le discours est de plus en plus courant. Individuellement.

L’impact. L’impact comme seule grille de lecture pertinente quand Greta Thunberg monte, cette semaine, sur le devant de l’estrade des Nations unies pour apostropher les dirigeants des plus grandes nations du monde sur l’évolution de la planète. Le discours est d’une extrême maladresse. Brandir un effondrement collapsologique et culpabiliser à outrance ne fera pas avancer le monde. Jamais. Mais les mots ont, au moins, l’impact de cristalliser l’attention sur le défi auquel nous faisons face… et auquel nous pouvons encore espérer répondre. Si nous agissons.

"Pour ne pas subir les choses, il faut arrêter de se réfugier derrière le ‘je n’ai pas le temps’", dit encore Jacques Crahay à ce propos, ce samedi dans L’Echo. C’est fort dans la bouche d’un patron des patrons qui dit devoir, lui-même, remettre son entreprise énergivore en question.

Il cite l’exemple de Solvay qui s’est transformée, basculant notamment de la vieille pétrochimie à l’énergie solaire, et dont la nouvelle figure de proue Ilham Kadri assume aujourd’hui cette mutation du business avec un vrai pragmatisme libéral: "Nos activités doivent être bénéfiques pour la planète et l’être humain, mais aussi pour notre porte-monnaie."

Quand John Cockerill utilise son assise industrielle d’hier et les bénéfices de son secteur de la défense pour investir son futur dans des centrales thermo-solaires à la pointe de la technologie ou dans l’ambition de devenir un leader mondial dans le segment de l’hydrogène, le focus a changé.

L’économie wallonne détient désormais cette chance unique qu’elle ne dépend plus de grosses industries. C’est encore Jacques Crahay qui le souligne. C’est son tissu d’entreprises, petites et moyennes, qui la fait vivre. Des entrepreneurs et des entrepreneuses agiles, de moins en moins complexés.