Proximus psycho

La paix sociale. Demandez à un(e) CEO de Proximus ce qui a toujours importé le plus pour l’État actionnaire. Il ou elle ne vous répondra pas des prix bas. Il ou elle ne vous dira pas de gras dividendes. Il ou elle ne pensera même pas au service universel. Non, la réponse fusera telle une communication à l’heure de la 5G: la paix sociale. Soyons clairs. Dans son habit d’actionnaire majoritaire, l’État belge a toujours été schizophrène. En réclamant, en surplus de cette paix sociale, sa Saint-Nicolas. En attaquant, à fréquence constante, l’opérateur et sa CEO Dominique Leroy sur le coût trop élevé des communications en Belgique. Mais il restait toujours ce contrat: "on ne touche pas à l’emploi".