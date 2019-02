Quand Sisyphe et Magritte font du covoiturage

L’un pousse son rocher jusqu’au sommet de la montagne, l’autre arpente la rue de la Loi au volant de sa voiture. Le soir, le premier court après son rocher qui dégringole, le second court après le temps, en bouffant son volant sur la rue Belliard. Vue du ciel et de ses hauteurs ontologiques, notre vie quotidienne a quelque chose d’absurde et de surréel. C’est Camus et Magritte qui, mais dans la main, rugissent dans notre moteur.

La mobilité mérite mieux. Les postures et les mesurettes n’aideront pas nos navetteurs qui continuent d’user gomme et santé sur les routes et, partant, de ralentir la productivité de l’économie belge. Utilisez le coach mobilité que nous avons mis en place ce samedi (lecho.be/mobilite), et vous verrez: dans bien des cas, le transport alternatif à la voiture est au mieux chronophage, au pire impraticable faute de propositions crédibles.

Allons, réjouissons-nous quand même: la petite ceinture bruxelloise s’équipe de vraies pistes cyclables, les trams-métros-bus affichent leurs temps de parcours en temps réel et, last but not least, le projet du tram liégeois est enfin sur les rails. Un projet lancé en… 2008, pour une mise en service en 2022. On n’ose imaginer les délais s’il s’était agi d’un métro. Vu ces échelles de temps, si on veut renvoyer le Bureau du plan à ses copies, les gros chantiers doivent être décidés au plus vite. Camus clamait: "Il faut imaginer Sisyphe heureux." D’accord, pour autant qu’on lui donne au plus vite un vélo électrique.