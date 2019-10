Quand l'Europe se réveillera

"Laissez donc la Chine dormir, car lorsqu’elle s’éveillera, le monde entier tremblera", a dit Napoléon Bonaparte, prophétisant le réveil du pays qui fut durant des centaines d’années la première puissance mondiale. La Chine était tombée en léthargie, minée par des divisions internes, après avoir rayonné sur le monde. Convaincus de la supériorité de leur civilisation, ses empereurs s’étaient murés dans leurs palais et leurs traditions archaïques. Pendant ce temps, les Européens conquéraient le monde… avec des inventions chinoises, telles la poudre à canon et la boussole. Jusqu’à envahir l’Empire du milieu, devenu plus faible que le Japon ou la Corée, ses anciens vassaux.