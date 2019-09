Quand la Chine ne doute de rien

Que de symboles. À défaut d’avoir su créer en Europe un grand champion boursier, le risque est de voir le fleuron de la City, la Bourse de Londres, se faire avaler par un géant chinois. Après les occasions manquées de créer une alliance entre Francfort et Londres – la faute notamment aux autorités bruxelloises de la concurrence –, place au projet d’une alliance entre Hong Kong Exchanges and Compensation (HKEX) et le London Stock Exchange (LSE). Ceci un peu plus de vingt ans après la rétrocession de Hong Kong à la Chine par la Grande-Bretagne, une décision que certains regrettent amèrement tant Pékin semble grignoter petit à petit les libertés démocratiques des Hongkongais. Que de symboles, on vous disait.