La double décision annoncée ce jeudi par la Banque centrale européenne lui permet enfin de passer à l’action. Fruit d’un compromis entre les partisans d'une politique monétaire plus stricte, les "faucons", et plus souple, les "colombes", elle montre que sa présidente n’a peut-être jamais aussi bien porté les plumes de la "chouette" dont elle se revendique.