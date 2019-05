Quand les AG s'ambiancent

Ce jeudi, le management de Deutsche Bank a été pris à partie par des associations de petits porteurs, furieux de voir le cours de l’action bancaire atteindre un plancher. Il y a quelques jours, chez Bayer, c’est le rachat de Monsanto qui a été au cœur d’un affrontement entre direction et actionnaires. Avec in fine, un non de l’assemblée au plan stratégique proposé par le management. Quant aux détenteurs de titres Volkswagen, ils ont été apostrophés par une lycéenne de 18 ans à coups de "Il y a 2.000 personnes dans cette salle qui se félicitent de tout le mal qu’ils font" et de "Je veux que vous regardiez vos enfants dans les yeux et que vous leur disiez: j’ai vendu ton avenir". Voila qui change du ton habituellement policé et feutré des assemblées générales.