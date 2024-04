Quand un géant comme UCB rebondit, c'est la Bourse de Bruxelles qui va mieux

UCB ne peut à elle seule soigner tous les maux du marché boursier bruxellois. Mais son retour en force y contribue et prouve qu'une société belge peut bel et bien séduire avec des produits innovants et des perspectives prometteuses.

Événement rare, ce jeudi, à la Bourse de Bruxelles. L'action du groupe pharmaceutique UCB, né il y a près d'un siècle, a atteint un record historique, battant son dernier plus haut vieux de près de deux ans. Ce mouvement de cours peut sembler anodin aux yeux d'observateurs non avertis, alors que les indices boursiers mondiaux enchaînent chaque jour des sommets. Pourtant, seules deux sociétés du Bel 20 ont réussi ce même exploit depuis le début de l'année, à savoir D'Ieteren et Lotus Bakeries, aux succès ancrés dans les secteurs traditionnels de l'automobile et de l'alimentation.

Pour UCB, la trajectoire était nettement plus incertaine. Cette année, le groupe perdra l'exclusivité du brevet sur un de ses produits phares, le Cimzia, médicament soignant la polyarthrite rhumatoïde. Avec, à la clé, un risque de baisse des revenus en raison du développement de la concurrence.

Mais en octobre dernier, la dynamique s'est inversée, lorsque la FDA américaine a enfin autorisé la mise sur le marché de son Bimzelx (bimekizumab), indiqué dans le traitement du psoriasis et déjà commercialisé dans 40 pays. Cette molécule doit devenir un blockbuster avec plusieurs autres indications, UCB prévoyant un pic des ventes d'au moins 4 milliards d'euros.

Dans le secteur de la santé, où Euronext Bruxelles a connu son lot de réussites et de désillusions, des jeunes pousses pourraient suivre avec leurs propres atouts. Malgré un parcours volatil et compliqué l'an dernier, Onward et Nyxoah ont aussi vu leurs cours redécoller en ce début d'année.

Coup de fouet nécessaire

Analystes et investisseurs croient fermement dans ce virage stratégique. Depuis la mi-novembre, ils ont fait bondir l'action de plus de 75% en bourse. UCB pèse ainsi aujourd'hui près de 23 milliards d'euros, plus qu'argenx, star des biotechs belges, le montant se rapprochant même de la valorisation du géant allemand Bayer.

En gonflant à ce point, le groupe a aussi pris la troisième place du Bel 20, derrière AB InBev et KBC, et donné un coup de fouet à ce même indice, qui a rebondi de 17% en cinq mois. UCB ne peut à elle seule soigner tous les maux du marché bruxellois, dont une faible liquidité et un manque d'attrait auprès des grands investisseurs internationaux. Mais son retour en force y contribue et prouve qu'une société belge (et l'Union chimique belge tient ces racines jusque dans son nom), peut bel et bien séduire avec des produits innovants et des perspectives prometteuses.