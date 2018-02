Qui a peur du méchant loup?

Plus de quinze mois avant les élections régionales, voilà donc les nationalistes flamands dotés d’un futur allié, tandis qu’une flopée d’autres formations francophones ont juré peu ou prou qu’on ne les y prendrait jamais. Au risque d’enfoncer une porte ouverte, avant de prendre de solennels engagements, de crier au risque de blocage des institutions bruxelloises, ne pourrait-on pas laisser le scrutin se dérouler et les électeurs exprimer leur choix? Il sera alors toujours temps de voir si la N-VA s’est rendue, ou non, incontournable dans la capitale et quelles leçons il convient d’en tirer.