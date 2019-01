Réconcilier scale-up et Bourse

Le programme Jungle Bells

Cela fait longtemps qu’on en parle et on a déjà vu un large éventail d’initiatives lancées pour régler le problème, sans succès. Le fossé entre la création ainsi que la prime croissance d’entreprises et la Bourse reste béant en Belgique. Avec pour résultante que les plus prometteuses de nos jeunes pousses en croissance se font racheter par des intérêts étrangers. Par le passé, on a créé Euro.NM, l’Easdaq, puis le Marché Libre (Access aujourd’hui) et Alternext (Growth) pour attirer les PME. Une des raisons de leurs échecs complets (Euro.NM) ou relatifs tient à l’absence de notoriété et de visibilité de la plupart des petites entreprises qui se sont laissé tenter par ces cotations.

Il ne s’agit plus de créer une énième Bourse des PME, mais de faire émerger un écosystème calibré pour stimuler les scale-ups.

Jungle Bells, la nouvelle initiative annoncée par Spreds avec le concours d’Euronext et des partenaires de la taille de la SFPI, rompt nettement avec le passé: il ne s’agit plus de créer une énième Bourse. Euronext Bruxelles est là, avec ses différents segments: le problème est ailleurs, il se situe en amont. Il faut donc l’attaquer en amont. Les start-ups passées par la case crowdfunding ont acquis de l’expérience en matière de communication, de gouvernance et de publicité. Elles ont notamment appris à convaincre un public d’investisseurs et à rédiger des notes d’information – quasiment des prospectus.