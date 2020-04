Refinancer la sécu

La crise sanitaire et économique provoquée par le coronavirus met, à l’évidence, notre système social sous forte pression à un moment où il démontre pourtant toute son utilité pour amortir le choc. Il est donc temps de réfléchir à l’adapter et à le pérenniser.

À plus long terme se pose la question du financement de notre sécurité sociale, alors que celle-ci a souvent été le parent pauvre des politiques menées par plusieurs gouvernements en Europe ces dernières années. Ses recettes (principalement les cotisations sociales) vont s’effondrer alors que les besoins et les dépenses seront en forte hausse, que ce soit pour le chômage, pour la santé et même pour les pensions (puisque le vieillissement ne s’arrête évidemment pas). Il ne suffira pas de laisser filer le déficit. Il faudra aussi refinancer structurellement. Qui oserait dire encore aujourd’hui qu’il faut économiser dans le budget de l’assurance maladie ou dans les moyens dévolus aux hôpitaux?