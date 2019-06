Renault-Fiat, le mariage raté

It takes two to tango. L’expression est reine dans les négociations: si vous n’êtes pas au diapason avec votre interlocuteur, impossible de discuter. C’est la conclusion à laquelle est arrivée Fiat Chrysler dans le projet de fusion à 30 milliards lancé avec Renault. Malgré la fébrilité des deux exécutifs, le gouvernement français a traîné des pieds. Les Italiens ont (trop?) rapidement pris acte: ils ont débranché la prise. Plus de musique. En Italie, on ne fait pas lanterner le fiancé sans de fâcheuses conséquences. C’est bien connu. Le gouvernement français a beau dire qu’il voulait plus de temps pour amener Nissan à concourir à la fusion, il aura surtout laissé l’impression que c’est lui et singulièrement les syndicats qui ont freiné des quatre fers.