Repenser le marché du travail

C’est moche et, en même temps, c’est le reflet d’une économie qui se transforme , notamment sous l’effet d’un fort courant digital. Car on crée aussi des emplois en Belgique, la Banque nationale les a chiffrés à 220.000 en quatre ans . Certes, les emplois créés aujourd’hui sont souvent plus précaires que ceux d’hier: la part des contrats temporaires augmente sérieusement.

On n’a pas dit qu’il fallait tout casser, oublier les règles et l’histoire pour imposer la jungle sur le marché du travail. Bien sûr que non. Mais au lieu de discuter pendant des lunes de l’âge minimal pour la prépension ou d’une marge salariale maximale, si l’on consacrait son énergie à une véritable transformation du cadre organisant le marché du travail? Avec l’ambition que les 55 + y aient leur place et fassent gagner du temps aux jeunes en leur transmettant ce qu’ils savent. Que la formation (avant et pendant la carrière) soit en haut des priorités. Que le rythme de travail soit maîtrisé et non plus subi.