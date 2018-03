Résister à la loi du talion

L’Europe ne tendra donc pas l’autre joue. Quand son plus grand allié se prépare à cogner sur ses emplois industriels, elle serre le poing et annonce sa riposte: ça sera œil pour œil, la réaction sera équivalente en valeur au préjudice subi. La Maison-Blanche confirme qu’elle déclenchera à la fin de la semaine les hostilités contre les producteurs d’acier et d’aluminium qui fournissent les États-Unis. L’Union répond qu’elle augmentera le prix des importations américaines d’un éventail de produits allant des jeans Levi’s au bourbon, en passant par le beurre de cacahuètes. Donald Trump a déjà raillé l’avertissement, brandissant le coup suivant: "On peut mettre une grosse taxe de 25% sur leurs voitures."