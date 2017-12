Rétablir la confiance

Prise en compte de la pénibilité

Daniel Bacquelaine a beau arpenter les conférences afin d’expliquer sa réforme des pensions, le message passe mal. Cette réforme hante les nuits des travailleurs les plus âgés. Elle laisse sceptiques, mais résignés, les travailleurs dans la force de l’âge, ces quadras qui se demandent comment ils tiendront le coup jusqu’à 65 ou 67 ans. Elle provoque le réflexe de l’autruche chez les plus jeunes, qui se planquent la tête dans le sable en ne voulant rien voir de ce qu’il adviendra de leur pension. Car, comme ils disent, "de toute façon, il ne nous restera plus rien".

Trois réactions différentes, aucune positive. Ils n’étaient peut-être que 25.000 manifestants, mardi passé, à hurler leur colère contre cette réforme, mais derrière eux, des millions de Belges doivent être rassurés.

Les 15 ministres fédéraux ont la possibilité de donner un signal fort en rédigeant un projet qui tiendra réellement compte des réalités du monde du travail.

Charles Michel et Daniel Bacquelaine ont encore promis d’améliorer l’information au citoyen pour réexpliquer la réforme. Pour convaincre. Et rassurer. C’est insuffisant.

Aujourd’hui, le gouvernement a une autre carte à jouer. Bien plus porteuse. Sur la table du conseil des ministres, il y a ce projet de loi qui vise à prendre en compte la pénibilité de la carrière pour permettre à certains de laisser tomber plus vite leur casque, leur tablier, leur PC, pour prendre une retraite bien méritée. Car après 40 ou 45 ans de carrière, à bosser 8 heures par jour en maintenant un niveau de productivité que nous envient beaucoup de pays, cette retraite est, dans la majorité des cas, vraiment méritée. Il faut l’écrire.

Aujourd’hui, au bout de leur stylo à plume, les 15 ministres fédéraux ont la possibilité de donner un signal fort en rédigeant un projet qui tiendra compte des réalités du monde du travail. Qui coulera dans le marbre que telle ou telle fonction est source de stress, de problèmes physiques, de danger pour les travailleurs. Et que ceux-là mériteront leur retraite anticipée.

Le gouvernement fédéral a cette carte à jouer. à lui de l’abattre, montrer qu’il peut aussi être à l’écoute des 25.000 manifestants de mardi dernier. Et rétablir un peu de confiance. Il n’est pas trop tard.