Retour sur le plancher des vaches pour le PS

Après la parenthèse coquelicot tuée dans l’œuf, le PS, qui mène les négociations en Wallonie, doit maintenant faire preuve de réalisme et accepter ce qui à ses yeux était jusqu’ici indigeste: négocier avec les libéraux. On a beau tourner le problème dans tous les sens, la réalité est celle des urnes. Bien que le PS reste le premier parti en Wallonie, avec Ecolo, il n’avait pas la majorité au Parlement. En semant un projet de coquelicot ou de gouvernement minoritaire PS-Ecolo avec l’appoint du PTB, le PS a surtout voulu éviter la gueule de bois post-électorale et repousser à plus tard l’arrivée du MR dans les négociations. On y est!