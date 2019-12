Rêver grand

Une fusion XXL entre Fiat et Peugeot

I had a dream: faire d’un petit constructeur automobile européen moribond un géant mondial du secteur. Pourquoi? Parce que pour survivre dans l’automobile quand on n’est pas "haut de gamme", il faut faire du volume (assembler au minimum 6 millions de voitures par an selon les plans). Pourquoi? Parce que ne dépendre que d’un seul marché (saturé, en l’occurrence) est mortel dans une industrie cyclique et directement soumise à la stabilité de l’économie.

Cette vision est celle qui a guidé l’Italo-canadien Sergio Marchionne, par un beau matin de 2009, à faire offre, avec Fiat, sur l’américain Chrysler, alors au bord de la faillite. Tout le monde, ce jour-là, l’a pris pour un fou.

Dix ans plus tard, Fiat et Chrysler sont sauvés et convolent aujourd’hui pour un mariage titanesque avec Peugeot-Citroën. Une union qui tirera les économies d’échelle à leur quintessence.

Unis, Fiat et PSA sont beaucoup plus forts. Mais parviendront-ils à compter dans la réinvention de la mobilité?

L’Europe compte son Airbus de la voiture, aux côtés de Volkswagen, face aux colosses Toyota et General Motors et face aux ambitions grandissantes des constructeurs chinois. Des centaines de milliers d’emplois ont été pérennisés. Des centres de décisions ont été ancrés en Europe et c’est tant mieux. L’Europe manque de vision et de visionnaires.

Un bémol: rien n’est jamais acquis. Le choix de la taille ne sera — pour les Agnelli, propriétaires de Fiat, et pour la famille Peugeot — un choix gagnant que s’il leur permet de financer leur réinvention.

L’émergence actuelle d’une mobilité multimodale et l’arrivée, un jour, de la voiture autonome feront que l’automobile ne sera plus, à terme, un business de volume mais de technologie. Après-demain ou après-après-demain, nous ne posséderons plus la voiture, nous l’utiliserons comme un service, un moyen de déplacement. Et il y en aura logiquement moins qu’aujourd’hui sur nos routes.

C’est sur ce projet que les Européens devront être les meilleurs, qu’ils devront tirer profit de leur poids et de leur savoir-faire historique.