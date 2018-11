Rien ne change pour le reste du monde

Cet été, il était encore question d’une vague bleue déferlant sur les deux chambres du Congrès américain. Mais c’était avant que le président Trump utilise l’arme de la peur dans le dossier de l’immigration pour mobiliser ses troupes dans le Midwest. Et avant que les démocrates ne se tirent une balle dans le pied en orchestrant un cirque médiatique autour de la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême des Etats-Unis et en utilisant à des fins politiques les accusations d’agression sexuelle qui ont été portées contre lui.

Trump pourra également continuer à marquer la politique étrangère américaine de son empreinte protectionniste et provocatrice. La guerre commerciale menée par son administration contre la Chine, ses menaces à l’encontre d’autres partenaires commerciaux, dont l’Union européenne, ne vont pas s’arrêter parce que la Chambre des représentants a basculé dans le camp du parti démocrate. Les Etats-Unis viennent de rétablir des sanctions critiques contre les secteurs financier et énergétique de l’Iran et une Chambre démocrate n’y changera rien. Pas plus qu’elle ne dictera au président américain la marche à suivre dans le dossier nord-coréen ou face au président russe Vladimir Poutine.