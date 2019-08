Salvini, le cauchemar de l'Europe

Pour parvenir à ses fins, Salvini a signé un pacte avec le parti néofasciste Frères d’Italie et son ancien partenaire Forza Italia, ressuscitant au passage Silvio Berlusconi. Cette alliance n’a rien de commun avec celle qui, en 2001, fit revenir l’extrême droite dans un gouvernement italien, pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale. Cette fois, elle est dirigée par l’extrême droite pure et dure, la Ligue et Frères d’Italie.